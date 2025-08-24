На площади Пименова в Новосибирске прошел праздник «Русский Двор»

24 августа на площади Пименова в Новосибирске состоялся традиционный праздник «Русский Двор», организованный Русской Общиной при поддержке объединения «Северный человек».

Мероприятие собрало множество горожан разных возрастов, которые провели этот день в атмосфере настоящего народного гуляния.

Гостей праздника ждали увлекательные народные забавы и веселые игры для всей семьи. Дети и взрослые с азартом участвовали в перетягивании каната, водили хороводы и наслаждались горячим чаем из самовара. Площадка у улицы Восход, 15 на несколько часов превратилась в пространство живого общения и народных традиций.

Несмотря на пасмурную погоду, праздник смог объединить людей теплой и дружеской атмосферой. Многие гости, пришедшие на мероприятие в одиночку, нашли здесь новых друзей и единомышленников.

Заместитель координатора направления «Русский двор» Русской Общины Новосибирска Владимир Зоноб поделился подробностями прошедшего праздника. По его словам, судя по количеству порций каши, розданных на полевой кухне, мероприятие собрало более 500 гостей.

«Сложно выделить самое популярное развлечение, ведь народные забавы были интересны всем. Женщин особенно увлек конкурс скоростного плетения кос, где участницы с тремя ленточками соревновались в скорости. Мужчины разделились: кто-то предпочел активные битвы на подушках, кто-то — более спокойный отдых. Гости расходились по всей территории, пробуя разные активности», — отметил Зоноб.

Особой популярностью, по словам организатора, пользовалась выставка оружия, где были представлены как исторические, так и современные образцы. Традиционные угощения — полевая кухня с кашей и чай из самовара — стали центром притяжения для гостей праздника.

«Самовар, как вы знаете, — это исконно народная традиция, которая создает особую атмосферу», — добавил Владимир Зоноб.