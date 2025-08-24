Несколько рейсов задержаны и отменены в новосибирском Толмачево 24 августа

В аэропорту Новосибирска Толмачёво утром 24 августа зафиксированы задержки и отмены рейсов.

По данным онлайн-табло, отменены два рейса: из Шымкента (DV 831) и из Санкт-Петербурга (SU 2810).

Кроме того, часть рейсов, судя по онлайн-табло, прибудет с существенным отклонением от расписания. Самая крупная задержка коснулась рейса из Ижевска (S7 5076), который ожидался в 04:35, но теперь расчетное время прибытия указано 13:30. Также с опозданием идет рейс из Читы (S7 5224), который должен был прибыть в 09:20, но фактическое время прилета указано 14:10.

Авиапассажирам рекомендуют заранее проверять статус рейсов на сайте аэропорта Толмачёво перед выездом.

