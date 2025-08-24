Новосибирск вошел в десятку лидеров цифровизации городского хозяйства России

На форуме «Города будущего» в Перми подвели итоги всероссийского индекса цифровизации муниципального хозяйства «IQ городов».

Новосибирск занял место в первой десятке рейтинга, продемонстрировав значительные успехи в внедрении цифровых технологий.

Как сообщает ТАСС, индекс разработан для участников федерального проекта Минстроя России, направленного на оптимизацию управления коммунальными службами. Проект ставит целью развитие цифровых технологий в городской среде, создание «умного» благоустройства и внедрение инноваций в социальную сферу.

По данным на 2024 год, современным высокотехнологичным стандартам соответствуют 79 регионов и более 1800 городов и муниципалитетов страны. Среди крупнейших городов лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Казань.

В десятку наиболее цифровизированных городов также вошли Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск и Воронеж. Особые награды за достижения в цифровом развитии получили Белгородская область и Новороссийск. Организаторы форума отметили, что внедрение smart-технологий позволяет улучшать качество городской среды и эффективность работы коммунальных служб.

