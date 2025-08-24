82.76% -1.2
сегодня 20:00
общество

Новосибирск вошел в десятку лидеров цифрового развития городов России

Фото: Сиб.фм

Новосибирск занял место в первой десятке национального рейтинга цифрового развития городской среды по итогам 2024 года.

Как сообщает ТАСС, результаты исследования были представлены на форуме «Города будущего» в Перми.

Индекс «IQ городов», оценивающий эффективность управления коммунальными структурами, в этом году охватил 79 регионов и более 1,8 тысячи городов и муниципальных образований. Традиционными лидерами рейтинга остаются Москва, Санкт-Петербург и Казань.

В десятку наиболее цифровизированных городов также вошли Екатеринбург, Нижний Новгород, Красноярск и Воронеж. Отдельных наград за достижения в цифровом развитии удостоились Белгородская область и Новороссийск.

Ранее сообщалось, что Новосибирская область оказалась в центре зарплатного рейтинга регионов.

0
Кристина Уколова
Журналист

