Новосибирск вошел в десятку лидеров цифрового развития городов России

Новосибирск занял место в первой десятке национального рейтинга цифрового развития городской среды по итогам 2024 года.

Как сообщает ТАСС, результаты исследования были представлены на форуме «Города будущего» в Перми.

Индекс «IQ городов», оценивающий эффективность управления коммунальными структурами, в этом году охватил 79 регионов и более 1,8 тысячи городов и муниципальных образований. Традиционными лидерами рейтинга остаются Москва, Санкт-Петербург и Казань.

В десятку наиболее цифровизированных городов также вошли Екатеринбург, Нижний Новгород, Красноярск и Воронеж. Отдельных наград за достижения в цифровом развитии удостоились Белгородская область и Новороссийск.

