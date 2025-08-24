Новосибирского бизнесмена судят за продажу поддельных павлопосадских платков

Торговля популярными аксессуарами обернулась для новосибирского индивидуального предпринимателя Махмада Ш. судебным иском от одного из самых известных российских производителей.

Арбитражный суд Новосибирской области приступил к рассмотрению дела, в котором «Павловопосадская платочная мануфактура» обвиняет местного бизнесмена в нарушении авторских прав.

Предметом спора стал платок с известным узором «Тайна сердца», который, по утверждению истца, является контрафактной копией оригинального изделия. За незаконное использование интеллектуальной собственности производитель требует взыскать с предпринимателя компенсацию в размере 25 000 рублей, а также покрыть все судебные издержки на сумму почти 9 тысяч рублей.

Представители мануфактуры настаивают, что традиционные узоры — это не просто орнамент, а результат творческого труда конкретных художников, и их работа защищена авторским правом. Чтобы доказать факт нарушения, контрафактный товар был изъят и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства.

Согласно судебной статистике по Новосибирской области, в 2025 году около 75% дел, связанных с защитой интеллектуальной собственности, завершаются победой истцов.

