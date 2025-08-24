Новосибирцев предупредили о массовых взломах в Telegram

Следственное управление СК по Новосибирской области обратилось к жителям региона с экстренным предупреждением о новой волне взломов аккаунтов в популярном мессенджере Telegram. Правоохранители призывают граждан к бдительности и рассказывают, как защитить свои персональные данные.

Мошенническая схема, как правило, выглядит одинаково: пользователь получает сообщение от человека из списка контактов с эмоциональной и срочной просьбой о помощи или с предложением перейти по ссылке для участия в голосовании. Как только жертва переходит по ссылке и вводит полученный код, взломщики получают полный доступ к ее аккаунту и начинают рассылку уже от ее имени.

В ведомстве настоятельно рекомендуют всем пользователям заранее обезопасить свои аккаунты, активировав двухэтапную аутентификацию (на iPhone эта функция может называться «Облачный пароль»). Эта простая настройка, доступная в разделе «Конфиденциальность», требует ввода дополнительного, заранее созданного пароля при входе с нового устройства и является самой надежной защитой от взлома.

Следователи подчеркивают: даже если тревожное сообщение пришло от близкого друга или родственника, не следует паниковать и переходить по ссылкам. Лучший способ проверить информацию — связаться с этим человеком напрямую по телефону.

Если вы все же перешли по подозрительной ссылке, следователи советуют немедленно зайти в настройки Telegram, выбрать раздел «Активные сессии» и нажать кнопку «Завершить все другие сеансы». Сразу после этого необходимо включить двухэтапную аутентификацию, чтобы мошенники не смогли войти в аккаунт повторно.

