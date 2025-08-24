«Россия в сердечке»: партия «Новые люди» поздравила новосибирцев с Днём флага

В День России на площадке перед ТРЦ «Калина-центр» прошла интерактивная акция «Россия в сердечке», которую организовала партия «Новые люди». Её участники могли пройти в специальную фотозону.

Когда они изображали руками сердце, с помощью искусственного интеллекта оно автоматически раскрашивалось в цвета государственного флага с надписью сверху «Россия в сердечке». Эти кадры тут же выводили на большой экран, а распечатанные варианты фото новосибирцы могли забрать домой в качестве сувенира.

Акцию, которая собрала сотни новосибирцев, провело новосибирское отделение партии «Новые люди».

«Наш флаг — напоминание о самом главном. Он объединяет нас, таких разных, в одну большую и крепкую семью. Под этим знаменем мы вместе радуемся успехам, преодолеваем трудности и, самое важное, — вместе строим наше общее будущее Новосибирской области и всей страны. Каждый из нас вносит в это будущее свой уникальный вклад своими мыслями, делами, добротой и стремлением к лучшему. Поздравляю всех с праздником!» — сказала депутат Законодательного собрания Новосибирской области, лидер фракции «Новые люди» Дарья Карасева.

Помимо фотозоны, для новосибирцев организовали викторину на знание истории российского триколора и государства. Участники акции получили памятные сувениры с национальной символикой.

Интерактивные фотозоны работали не только в Новосибирске, но и в других городах России: Москве, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Костроме.

Ранее ко Дню Победы «Новые люди» провели федеральную акцию, где каждый желающий мог «оживить» с помощью нейросетей фото своих родных — участников и героев боевых действий и создать с ними совместное фото. В Новосибирске желающих оцифровать фото и сделать с ними видео было настолько много, что акция продлилась несколько дней.