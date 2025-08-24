Такого не было 100 лет. В Новосибирске Климатолог Алексей Непомнящих заявил об аномальной погоде в сентябре

Сентябрь 2025 года войдет в историю как месяц климатических аномалий.

По словам климатолога Алексея Непомнящих, погодные условия, которые ожидаются в сентябре, не имеют аналогов за последние сто лет и не соответствуют ни одной из существующих климатических моделей.

В частности, Непомнящих отметил, что средняя температура по всей территории Восточной Европы и Западной Сибири превысит климатическую норму на 8-10 градусов Цельсия. Это приведёт к аномально позднему наступлению осени, затянувшемуся периоду засухи и распространению лесных пожаров на территориях, ранее им неподверженных. В то же время, ряд прибрежных регионов столкнулся с небывалыми ливнями, вызвавшими масштабные наводнения и оползни.

«Причины столь резких изменений климата носят комплексный характер. Наряду с общеизвестным влиянием парникового эффекта, вызванного антропогенной деятельностью, существует несколько факторов, требующих более детального изучения. Среди них – аномальное поведение арктических течений, изменение альбедо поверхности Земли в результате таяния ледников и неожиданные выбросы метана из сибирской мерзлоты», – говорит Алексей Непомнящих в интервью Сиб.фм.

Непомнящих подчеркнул, что необходимо немедленно пересмотреть существующие прогнозы изменения климата и адаптировать к новым реалиям стратегии в области сельского хозяйства, энергетики и градостроительства. Он также призвал к международному сотрудничеству в сфере изучения климатических процессов и разработке эффективных мер по смягчению последствий глобального потепления.

Ранее стало известно о подробном прогнозе погоды на сентябрь-2025.