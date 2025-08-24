Трамваи возвращаются на улицу Мира в Новосибирске

Жители Кировского и Ленинского районов Новосибирска смогут вернуться к привычным маршрутам общественного транспорта: с понедельника, 25 августа, полностью восстанавливается движение трамваев No 10 и No 15 по улицам Мира и Оловозаводской.

Причиной длительных неудобств для пассажиров стал плановый ремонт трамвайных путей. Масштабные работы велись на ключевом участке по улице Мира — от остановки «Строительная» до ее пересечения с улицей Ватутина. На время ремонта движение трамваев по этому отрезку было полностью прекращено.

Вместе с возвращением трамваев на линию прекратит свою работу временный компенсационный маршрут. Троллейбус No 15к, который на время ремонта курсировал между площадью Маркса и Северо-Чемским жилмассивом, больше не потребуется.

Таким образом, трамвайный маршрут No 10 «Бугринская роща – Хлебозавод» и No 15 «Бугринская роща – Юго-Западный ж/м» с 25 августа будут работать в своем обычном режиме согласно расписанию.

