Уроки английского в школах Новосибирска сократят до двух в неделю

Такая инициатива содержится в проекте приказа министерства просвещения России, опубликованном на официальном портале.

Нововведение коснется учеников с пятого по седьмой класс по всей стране, включая учебные заведения Новосибирской области. В ведомстве объясняют это решение необходимостью снизить общую нагрузку на детей и более сбалансированно распределить учебное время между разными дисциплинами.

При этом в минпросвещения заверяют, что предмет не исчезнет из расписания полностью. Предполагается, что и за два еженедельных урока школьники смогут получить необходимую базовую подготовку по иностранному языку, предусмотренную федеральными образовательными стандартами.

Проект приказа в настоящее время проходит стадию общественного обсуждения.