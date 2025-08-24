82.76% -1.2
сегодня 18:40
общество

В Бердске ищут нового хозяина для пса, потерявшего владельца

Фото: Весь Искитим

В Бердске появился пёс, оставшийся без дома после трагической гибели хозяина.

Как сообщает издание «Весь Искитим» со ссылкой на волонтёра Ирину Макаренко, собаку обнаружили привязанной к забору рядом с телом умершего во время прогулки мужчины.

По словам Ирины, местная жительница заметила животное, которое сидело рядом с неподвижно лежавшим человеком. После того как мужчину увезли, пёс оставался привязанным ещё около двух часов. Попытки отвязать его не увенчались успехом — собака рычала на незнакомых людей. Проходивший мимо мужчина перерезал поводок, после чего животное убежало.

Как выяснилось, пёс по кличке Джек вернулся к дому, где жил вместе с хозяином, однако родственники погибшего отказались забрать животное. На данный момент собаку взяло под опеку зоозащитное сообщество «Джесси».

Сейчас Джек находится на платной передержке в Бердске. Волонтёры ищут для него нового ответственного хозяина, готового подарить питомцу заботу и постоянный дом.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске появился монумент, посвященный служебным собакам.

Кристина Уколова
Журналист

