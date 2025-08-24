В Новосибирске установят четыре светофора с подсветкой и таймерами

Дорожную сеть Новосибирска ждут изменения: в городе появятся четыре новых светофорных комплекса, оборудованных по современным стандартам. Муниципальное учреждение «Городской центр организации дорожного движения» уже запустило процедуру поиска подрядчика, разместив аукцион на сумму до 18,3 миллиона рублей.

Новые светофоры должны появиться на четырех точках:

- на улице Татьяны Снежиной, в районе дома No48 (остановка «Сквер»);

- на пересечении улицы Богдана Хмельницкого с 1-м и 2-м Краснодонскими переулками;

- на перекрестке улиц Депутатской и Серебренниковской.

Согласно техническому заданию, светофоры будут оснащены табло обратного отсчета времени. Кроме того, для лучшей видимости в любую погоду на опоры наклеят специальную светодиодную ленту, которая будет дублировать основной сигнал светофора — красный, желтый или зеленый. Оборудование рассчитано на суровый сибирский климат и должно исправно работать при температурах от -50 до +45 градусов.

График работ разделен на два этапа: разработка проектной документации должна быть завершена до 31 октября, а монтаж и запуск всех объектов в эксплуатацию — до 15 декабря 2025 года. Подрядчик, который выиграет аукцион, должен будет предоставить гарантию на работу светофоров сроком не менее пяти лет. Прием заявок от потенциальных исполнителей продлится до 29 августа.

Ранее Сиб фм писал о сроках окончания ремонта Михайловской Набережной.