В новосибирском сквере произошла перестрелка из ракетницы с ранением девушки

В ночь на 24 августа в Первомайском сквере Новосибирска группа молодых людей устроила перестрелку с использованием ракетницы.

По информации Telegram-канала «Новосибирский паблик», один из участников инцидента случайно ранил девушку.

Сообщается, что на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали лиц, не успевших скрыться с места событий. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

