сегодня
24 августа, 19:51
пробки
2/10
погода
+18.2°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
сегодня
24 августа, 19:51
пробки
2/10
погода
+18.2°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
сегодня 16:40
общество

В новосибирском сквере произошла перестрелка из ракетницы с ранением девушки

Фото: Сиб.фм

В ночь на 24 августа в Первомайском сквере Новосибирска группа молодых людей устроила перестрелку с использованием ракетницы.

По информации Telegram-канала «Новосибирский паблик», один из участников инцидента случайно ранил девушку.

Сообщается, что на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали лиц, не успевших скрыться с места событий. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что новосибирца обвинили в сокрытии сведений о террористе.

Кристина Уколова
Журналист

