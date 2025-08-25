2704 мигрантам запретили въезд в Новосибирскую область в этом году

В УВМ ГУ МВД России по Новосибирской области состоялась пресс-конференция заместителя начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области полковника полиции Людмилы Фоменко.

Полковник рассказала о результатах работы подразделения за истекший период 2025 года, об изменениях миграционного законодательства, а также ответила на вопросы журналистов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД НСО сегодня в понедельник, 25 августа.

По словам Фоменко, рассмотрено и принято решение о приеме в гражданство Российской Федерации в отношении 3093 гражданина, а также проверены биометрические данные в отношении 44 тысяч иностранных граждан, из которых 25 тысяч пополнили наши учеты биометрических данных. На территории Новосибирской области поставлено на миграционный учет более 166 тысяч иностранных граждан. Этот показатель превышает аналогичный период прошлого года на 10%, незначительно увеличившись. Более 68% иностранных граждан приезжают именно с целью работы.

Прибывают для трудовой деятельности в регион преимущественно граждане Узбекистана, а также Таджикистана, Киргизии и Казахстана. В визовом порядке приезжают чаще всего граждане Китая.

За прошедшие 7 месяцев 2025 года утверждено было 2 704 решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранным гражданам. Сроки неразрешения въезда зависят от тех оснований, на основании которых принимаются эти решения, и составляют обычно от 3 лет до 10 лет, подчеркнула Фоменко.

