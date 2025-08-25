Красноярцы пострадали во время взрыва фейерверка на празднике

Во время праздника фейерверк попал в толпу красноярцев.

В Красноярске во время праздника в микрорайоне Солнечный произошел инцидент с фейерверком, который был запущен неизвестным.

Как сообщает МК в Красноярске, салют опрокинулся и начал стрелять в сторону людей — один из зарядов попал в толпу, в результате чего пострадала женщина, госпитализированная в тяжелом состоянии, а также несовершеннолетняя девочка.

Сейчас местные жители разыскивают виновного, а правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

