82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
25 августа, 17:14
пробки
5/10
погода
+20.3°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
82.76% -1.2
сегодня
25 августа, 17:14
пробки
5/10
погода
+20.3°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
сегодня 13:52
проиcшествия

Красноярцы пострадали во время взрыва фейерверка на празднике

Фото: Сиб.фм

Во время праздника фейерверк попал в толпу красноярцев.

В Красноярске во время праздника в микрорайоне Солнечный произошел инцидент с фейерверком, который был запущен неизвестным.

Как сообщает МК в Красноярске, салют опрокинулся и начал стрелять в сторону людей — один из зарядов попал в толпу, в результате чего пострадала женщина, госпитализированная в тяжелом состоянии, а также несовершеннолетняя девочка.

Сейчас местные жители разыскивают виновного, а правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Напомним, что новосибирца осудили за убийство на почве ревности.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.