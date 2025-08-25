Новосибирских дачников предупредили о штрафе 50 000 рублей за картошку

С начала сентября 2025 года в силу вступают обновленные правила использования садовых и огородных наделов.

Теперь на землях, выделенных под личное подсобное хозяйство, запрещено разворачивать полноценную коммерческую деятельность, включая открытие пунктов общепита, автомастерских или сдачу коттеджей в аренду. Рассмотрим, что разрешено, а за что предусмотрены штрафы.

Реализация личного урожая допустима, но с условиями

Вы все так же вправе сбывать излишки выращенных овощей, фруктов, ягод или декоративных растений со своего земельного участка. Ключевой момент – необходимо подтвердить, что это не является деятельностью, приносящей стабильный доход. Не допускается наличие наемного персонала и использование рекламы.

К примеру, продажа яблок, собранных в своем саду, не противоречит закону. Но культивирование сотен кустов роз с целью продажи или содержание пасеки, насчитывающей более десятка ульев, будет расцениваться как предпринимательство, попадающее под действие ограничений.

В случае нарушения – штраф до 50 тысяч рублей

Если на территории вашего участка функционирует складское помещение, объект общественного питания или иное предприятие, у вас есть три варианта действий: прекратить эту деятельность, осуществить перевод земли в категорию коммерческой или быть готовым к штрафным санкциям. Контролировать соблюдение норм будут органы местного самоуправления и Росреестр, зачастую – на основе жалоб от соседей.

Для подтверждения законности продажи излишков своей продукции рекомендуется получить подтверждающий документ в руководстве СНТ. В данной справке должны быть указаны параметры вашего надела и подтверждение факта самостоятельного ведения хозяйства.