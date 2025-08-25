82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
25 августа, 22:51
пробки
1/10
погода
+15°C
курсы валют
usd 80.68 | eur 94.46
82.76% -1.2
сегодня
25 августа, 22:51
пробки
1/10
погода
+15°C
курсы валют
usd 80.68 | eur 94.46
сегодня 19:44
общество

Новосибирский фотограф Махоров отпраздновал свадьбу на Северном полюсе

Фото: скриншот из Instagram* (принадлежит экстремисткой и запрещенной в РФ организации Meta)

Известный новосибирский фотограф и путешественник Вадим Махоров отпраздновал свою свадьбу с женой на Северном полюсе.

Об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети Instagram* (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремисткой и запрещенной организацией).

Фотограф рассказал, что вместе с женой Алиной решил так закрепить свои отношения, хотя вместе они уже 13 лет, а женаты — 9 лет. Тем не менее, он решился с ней на проведение данной церемонии.

Церемонию провел капитан атомного ледокола Руслан Сасов, свидетелем стал экспедиционный лидер клуба полярных путешествий Николай Савельев. Махоров поблагодарил Никиту Перфильева за видеозапись церемонии, а также отметил, что пара получила официальный сертификат, где удостоверяется проведение этого мероприятия именно на Северном полюсе.

Соцсеть Instagram* — принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремисткой и запрещенной организацией.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.