Новосибирский фотограф Махоров отпраздновал свадьбу на Северном полюсе

Известный новосибирский фотограф и путешественник Вадим Махоров отпраздновал свою свадьбу с женой на Северном полюсе.

Об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети Instagram*.

Фотограф рассказал, что вместе с женой Алиной решил так закрепить свои отношения, хотя вместе они уже 13 лет, а женаты — 9 лет. Тем не менее, он решился с ней на проведение данной церемонии.

Церемонию провел капитан атомного ледокола Руслан Сасов, свидетелем стал экспедиционный лидер клуба полярных путешествий Николай Савельев. Махоров поблагодарил Никиту Перфильева за видеозапись церемонии, а также отметил, что пара получила официальный сертификат, где удостоверяется проведение этого мероприятия именно на Северном полюсе.

