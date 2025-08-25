Новосибирский журналист протестировал новый российский мессенджер MAX

Российские власти лоббируют переход на отечественный мессенджер Max, который должен стать удобной и единственной альтернативой зарубежным аналогам для чиновников и педагогов. Журналист холдинга Сиб.фм скачал мессенджер и протестировал его.

Дизайн Max очень похож на используемый сервисом «ТамТам»: минималистичный, основные разделы (чат, звонки, настройки) расположены интуитивно. Процесс регистрации быстрый: нужно ввести номер телефона и подтвердить его с помощью СМС-сообщения. После этого пользователь получает доступ к сервису.

Скорость работы мессенджера хорошая: звонки проходят быстро, интерфейс достаточно просто и удобен. Настройки чатов довольно гибки, можно настроить все под себя и свои задачи. Приложение в период тестирования не зависало и не вылетало.

Главным недостатком журналист назвал отсутствие аналога Telgram-каналов. Это главная проблема для тех, кто хочет использовать Max в качестве раскрутки бизнеса и рекламы. Стикеров в мессенджере пока немного

Главное же преимущество Max – его не блокируют не замедляют.

Итог: новый российский мессенджер подходит для личного общения, но не позволяет реализовать многие бизнес-задачи, возможные в других мессенджерах. Max однозначно будет дорабатываться, поэтому критика для него – не приговор, а вектор для улучшения.

Ранее сообщалось, что российских, в том числе и работающих в Новосибирске и регионе ритейлеров, могут обязать вскрывать упаковки iPhone и предустанавливать мессенджер Max уже после ввоза техники в страну.