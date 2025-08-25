82.76% -1.2
сегодня 09:59
проиcшествия

Новосибирца осудили за убийство на почве ревности

Фото: Сиб.фм

34-летний новосибирец осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.

По информации пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, в декабре 2024 года в квартире одного из домов между мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт из-за ревности обвиняемого к своей супруге.

В ходе ссоры подсудимый избил потерпевшего, нанеся удары кулаками и стулом в область головы. Мужчина скончался от полученных травм. Попытавшись скрыть преступление, обвиняемый придумал ложную версию, что потерпевший якобы был найден избитым на улице, однако, следствие установило несоответствия в его рассказе.

В результате суд приговорил обвиняемого к восьми годам лишения свободы.

Ранее Сиб.фм писал о том, что под Новосибирском женщина без прав насмерть сбила мужчину.

0
Валерия Митрохина
Журналист

