Новосибирцы приняли участие в паломничестве к историческим храмам

Активные жители 16-го избирательного округа и прихожане храма святого великомученика Георгия Победоносца стали участниками краеведческой экскурсии «Три древних храма Новосибирска-Новониколаевска». Поездка состоялась при поддержке Фонда развития социальных программ имени Л. И. Сидоренко.

Это особенное путешествие было наполнено теплом и душевностью. Программа была насыщенная: участники экскурсии посетили три старинных храма, узнали захватывающие исторические события и неожиданные факты. Жители открыли для себя родной Новосибирск с совершенно новой стороны.

«В летний период традиционно организуются различные экскурсии для жителей Калининского района. В этом году уже состоялись поездки в поселок Ложок, в Академгородок и в наукоград Кольцово. Такое времяпрепровождение очень востребовано на нашем округе, жители знают и активно отзываются на приглашение, поэтому мы проводим дополнительные экскурсии, если желающих сильно больше. Самое приятное, что жители всегда возвращаются с запасом новой энергии, с эмоциями и благодарностью», – прокомментировала депутат Елена Воронина.

Экскурсии для жителей

Подобные миссионерские паломнические поездки для жителей Калининского района проходят ежегодно при участии депутата Совета депутатов города Новосибирска Елены Ворониной (депутатское объединение «Единая Россия»).

«У нас это уже четвёртая поездка и в этот раз едем по историческим храмам нашего города. В третий раз нас сопровождает отец Александр. Мы за это ему очень благодарны: интересные экскурсии – это во многом его заслуга. Отмечу, что наши экскурсанты всегда довольны и счастливы, когда возвращаются из этих поездок, активно делятся эмоциями и впечатлениями», – отметила депутат Елена Воронина.

Грани истории

Программа поездки 21 августа предусматривала посещение трёх старейших храмов Новосибирска-Новониколаевска – Вознесенского кафедрального собора на ул. Советская, 91, небольшого Покровского храма на ул. Октябрьская, 9 и первого кирпичного здания нашего города собора Александра Невского на ул. Советская, 1.

Настоятель храма Георгия Победоносца отец Александр (Сахненко) уточнил, что приход активно сотрудничает с Фондом развития социальных программ имени Л. И. Сидоренко и депутатами Калининского района.

«Наши депутаты, наши народные избранники очень чутко относятся к нуждам народа. Традиционно в рамках наших экскурсий поездок наиболее востребованы поездки на Святой Ключ, к Чудотворной иконе в Мочище, в мужские и женские монастыри нашего региона. В прошлом году в честь 100-летия Новосибирской епархии возникла идея сделать небольшую по времени поездку, чтобы в нее могли поехать те люди, кто не выдерживает длительных переездов. Экскурсия по трем храмам имеет не только молитвенную составляющую, но и познавательную краеведческую. Люди узнают не только про историю возникновения храмов, но и параллельно узнают о событиях, происходящих в общественной жизни, в политической жизни, в церковной жизни того времени. Историю свою надо чтить и знать, чтобы, как минимум, в будущем не наделать ошибок, и не быть Иванами родства непомнящими», – напоминает отец Александр.

Новые факты о родном городе

В каждом храме, которые посетили участники, их встречали церковные сотрудники. Они увлеченно с массой неизвестных обычным новосибирцам подробностей рассказывали об истории возникновения и строительства храмов, объяснили их устройство, знакомили с архитектурой зданий и находящимися в них святынями, подробно отвечали на вопросы, помогали расшифровать надписи на иконах.

В Покровском храме для паломников организовали небольшое чаепитие в приходской трапезной. В автобусе просветительскую и краеведческую миссию продолжал отец Александр. Он рассказывал о жизни и выдающихся священниках Новосибирской епархии, о храмах Калининского района, о богословском образовании и учебных заведениях Новосибирской епархии.

Участники поездки отметили, что экскурсия была очень познавательной. Зоя является прихожанкой храма Георгия Победоносца.

«Об экскурсии я узнала в общем чате. Ожидания у меня самые положительные, поскольку иначе у отца Александра не бывает. Всё что он рассказывает – это очень познавательно, интересно, эмоционально и полезно. Мы каждый день ходим в Вознесенский собор, в Покровский храм, возле которого я живу. Я знаю эти храмы, а их история мне была не известна. Я очень рада, что побывала на этой экскурсии, узнала много новой информации. Взгляд на то что мы часто видим, замыливается, какие-то нюансы от нас уходят. Люди в гости приезжают, спрашивают, а мы не можем рассказать о наших храмах. Это неправильно. Экскурсия помогла мне заполнить лакуны», – поделилась впечатлениями молодая женщина.

Зоя Фёдоровна 46 лет проработала учителем в школе. Сейчас женщина с интересом знакомится с новой для себя сферой — церковной историей Новосибирска.

«Я попала на такую экскурсию в первый раз. Об экскурсии узнала в ТОС «Калинка. Батюшка Александр очень хорошо рассказывает. Мы много интересного увидели и услышали. Мне очень понравилось», – не скрывала радости пенсионерка.

Автор текста: Ольга Еренкова.