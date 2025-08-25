82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
25 августа, 13:52
пробки
4/10
погода
+19.4°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
82.76% -1.2
сегодня
25 августа, 13:52
пробки
4/10
погода
+19.4°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
сегодня 08:20
общество

Новосибирцы жалуются на выбросы химической массы в реку Обь

Фото: Сиб.фм

Жители Советского района Новосибирска сообщают о выбросе неизвестной пенной массы в реку Обь.

Инцидент был зафиксирован в районе Штормовой и Самаркандской улиц. На опубликованных видео хорошо видно, как из трубы вытекает густая пена, что вызывает обеспокоенность у горожан и экологов. Об этом сообщил новосибирский депутат Антон Бурмистров на своей личной странице в соцсети ВКонтакте.

Местные жители также утверждают, что выбросы происходят регулярно, особенно в выходные, когда трудно добиться быстрого реагирования от властей. Сброс происходит в верхнем течении Оби, где горожане часто купаются и отдыхают.

В результате депутат обратился к мэрии Новосибирска, а также к администрации района с требованием разобраться в ситуации.

Напомним, что в Новосибирске ударит мощная волна магнитных бурь в сентябре.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.