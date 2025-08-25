Новосибирцы жалуются на выбросы химической массы в реку Обь

Жители Советского района Новосибирска сообщают о выбросе неизвестной пенной массы в реку Обь.

Инцидент был зафиксирован в районе Штормовой и Самаркандской улиц. На опубликованных видео хорошо видно, как из трубы вытекает густая пена, что вызывает обеспокоенность у горожан и экологов. Об этом сообщил новосибирский депутат Антон Бурмистров на своей личной странице в соцсети ВКонтакте.

Местные жители также утверждают, что выбросы происходят регулярно, особенно в выходные, когда трудно добиться быстрого реагирования от властей. Сброс происходит в верхнем течении Оби, где горожане часто купаются и отдыхают.

В результате депутат обратился к мэрии Новосибирска, а также к администрации района с требованием разобраться в ситуации.

