Роспотребнадзор рассказал новосибирцам о безопасном сборе грибов

Роспотребнадзор напомнил новосибирцам о правилах сбора грибов в конце лета и осенью 2025 года.

В преддверии грибного сезона Роспотребнадзор опубликовал для жителей Новосибирска рекомендации по сбору и употреблению грибов во избежание пищевых отравлений. Как сообщают специалисты ведомства, ежегодно в России фиксируется около тысячи случаев отравления грибами, из которых примерно 30 заканчиваются летальным исходом.

Собирать грибы вблизи дорог, городских парков и других загрязнённых территорий опасно из-за накопления тяжёлых металлов, ядохимикатов и пестицидов. Особенно стоит остерегаться незнакомых или ложных грибов, которые легко спутать с съедобными. Кроме того, неправильная кулинарная обработка может привести к отравлению — грибная клетчатка плохо переваривается и мешает доступу пищеварительных ферментов.

Основные правила для грибников: собирать грибы только вдали от дорог, в экологически чистых районах, использовать для сбора плетёные корзины — так грибы дольше сохранят свежесть, срезать гриб с целой ножкой и обязательно подвергать кулинарной обработке в день сбора. Нельзя собирать грибы в вёдра и полиэтиленовые пакеты — это ускоряет порчу продукта. Не стоит брать старые, червивые или неизвестные грибы.

В Роспотребнадзоре также не рекомендуют приобретать свежие и сушёные грибы в местах стихийной торговли и покупать домашние грибные консервы. На официальных рынках грибная продукция должна быть проверена экспертизой.

Перед приготовлением грибы рекомендуется отваривать в течение 10 минут, затем слить воду и промыть. Далее их можно готовить привычным способом.

Следуя этим простым правилам, новосибирцы смогут обезопасить себя и своих близких от пищевых отравлений и получить удовольствие от "тихой охоты".

