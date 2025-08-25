82.76% -1.2
общество

Спортсменка из Новосибирской области выиграла «бронзу» на первенстве мира по плаванию

Фото: freepik.com

Две бронзовые медали в копилке сборной России на юниорском первенстве мира по плаванию в Румынии принесли спортсмены из Новосибирской области.

Высшую награду турнира завоевала Дарья Зарубенкова, которая в этом году уже успела отличиться победой на чемпионате России и выступить на взрослом чемпионате мира в Сингапуре.

На дистанциях 100 и 200 метров на спине Дарья показала тринадцатый и пятый результаты соответственно. Однако главного успеха она добилась в составе команды, блестяще выступив в комбинированной эстафете 4х100 метров, где российские пловцы поднялись на третью ступень пьедестала почета.

Ещё один новосибирский спортсмен, Олег Плотников, выступал в соревнованиях брассистов. На дистанциях 50 и 100 метров он занял восьмое и девятое места. Также он принял участие в комбинированной эстафете, где российская команда юниоров остановилась в шаге от медалей, финишировав четвёртой.

Ранее Сиб.фм писал о том, что пловцы из Новосибирска завоевали три медали в финале Всероссийских соревнований в прошлом году.

