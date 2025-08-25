В мэрии Новосибирска опровергли запуск станции метро «Спортивная» 7 сентября

Озвученная рядом региональных СМИ информация о том, что станцию метро «Спортивная» откроют 7 сентября не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска 25 августа.

«В настоящее время сроки открытия станции для пассажиров обсуждаются и зависят от завершения пуско-наладочных работ, а также получения необходимых разрешений. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2025 года», — отметили в мэрии.

Строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске на завершающей стадии. Генеральный подрядчик проводит круглосуточные пусконаладочные работы с привлечением более 100 специалистов.

После их завершения Сибирское управление Ростехнадзора проведёт итоговую проверку. При положительном результате мэрия сможет выдать разрешение на ввод станции в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что станция «Спортивная» в Новосибирске прошла экспертизу Москвы.