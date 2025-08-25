82.76% -1.2
сегодня 11:35
общество

В Новосибирске началась подготовка к строительству пешеходного моста через Войкова

Фото: Telegram-канал Максима Кудрявцева

На улице Войкова началась подготовка к строительству нового пешеходного моста через железнодорожные пути.

В Новосибирске на улице Войкова стартовали работы по подготовке строительства нового пешеходного моста, который свяжет Дзержинский и Калининский районы. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.

В данный момент идет расчистка территории и обустройство строительной площадки. Новый мост длиной 125 метров и шириной не менее трех метров будет оснащен освещением и пандусами для маломобильных граждан, также там благоустроят прилегающую территорию.

Напомним, что в аэропорту Толмачёво Новосибирска задерживаются восемь рейсов S7 Airlines.

Валерия Митрохина
Журналист

