82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
25 августа, 13:53
пробки
4/10
погода
+19.4°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
82.76% -1.2
сегодня
25 августа, 13:53
пробки
4/10
погода
+19.4°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
сегодня 09:36
общество

В Новосибирске началась подготовка к зиме: власти закупаются техникой

Фото: Сиб.фм

Власти Новосибирска начали закупку техники и материалов для уборки на зиму.

Власти Новосибирска активно готовятся к зимнему сезону. Так, мэрия города уже начала закупку 25,5 тысяч тонн песка и 15,5 тысяч тонн соли для уборки улиц. В этом году особое внимание уделят механической очистке и точечному применению реагентов, учитывая прошлогодние жалобы на их использование. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Кроме того, планируется приобрести более 55 новых единиц спецтехники на 500 миллионов рублей. В прошлом году уже закупили 112 машин, включая комбинированные дорожные и мини-погрузчики.

Напомним, что в Новосибирской области стартовал сбор кедровых орехов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.