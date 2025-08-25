В Новосибирске началась подготовка к зиме: власти закупаются техникой

Власти Новосибирска начали закупку техники и материалов для уборки на зиму.

Власти Новосибирска активно готовятся к зимнему сезону. Так, мэрия города уже начала закупку 25,5 тысяч тонн песка и 15,5 тысяч тонн соли для уборки улиц. В этом году особое внимание уделят механической очистке и точечному применению реагентов, учитывая прошлогодние жалобы на их использование. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Кроме того, планируется приобрести более 55 новых единиц спецтехники на 500 миллионов рублей. В прошлом году уже закупили 112 машин, включая комбинированные дорожные и мини-погрузчики.

