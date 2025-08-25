Установка освещения на дорогах Куйбышевского района Новосибирской области может затянуться до 2028 года

Куйбышевский районный суд обязал Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области установить уличное освещение на нескольких участках автодорог в районе. Как выяснил Сиб.фм, эти работы могут затянуться до 2028 года.

Известно, что решение было вынесено по иску прокуратуры, выявившей отсутствие освещения на пешеходных переходах и остановках общественного транспорта. Работы должны быть завершены до конца 2027 года.

ТУАД в ответ на запрос редакции Сиб.фм пояснило, что для установки освещения на а/д «Барабинск-Куйбышев» и «Куйбышев — Северное» необходимо разработать проектно-сметную документацию, а работы обойдутся в 100 млн рублей. Однако из-за ограниченного бюджета реализация проекта на дорогах «Барабинск-Куйбышев» и «Куйбышев-Северное» может затянуться до 2028 года.

«Для выполнения данных мероприятий в более ранние сроки необходимо выделение Минтрансом НСО дополнительных средств в 2026-2027 годах в рамках государственной программы Новосибирской области “Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области”», — уточнили в управлении.

