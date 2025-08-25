В Томске состоялся фестиваль «Праздник Топора». Фоторепортаж

Стали известны победители фестиваля «Праздник Топора».

Вчера, 24 августа, в Томском районе завершился XVI международный фестиваль ремесел «Праздник Топора». В результате гран-при завоевали Кирилл Чижов и Михаил Дудин из Московской области за скульптуру «Лесные нимфы». Второе место досталось монгольским мастерам Цагаану Мунхердене и Дашбалжиру Церенбату, а третье — Владимиру Филатову из Тульской области.

Как сообщает МК-Томск, в конкурсе участвовали более 200 ремесленников из 50 стран.

