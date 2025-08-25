Жителям Пайвино добавили интернет-скоростей

Новое качество связи получили жители Пайвино Маслянинского района. МегаФон увеличил территорию устойчивого покрытия 4G, в нее вошли автомобильная трасса Черепаново-Маслянино и туристические локации.

В Пайвино и соседних населённых пунктах — Чупино, Пеньково и Маслянино — уже было качественное покрытие 4G от МегаФона. Однако компания учла непрерывно растущий объём интернет-трафика и установила дополнительное телеком-оборудование на пути к Пайвино.

Инженеры задействовали комплекс низкочастотных и высокочастотных диапазонов, чтобы сервисами оператора одновременно могло пользоваться большое количество клиентов. Находясь даже на значительном отдалении от базовой станции, пользователи могут без помех и зависаний смотреть кинофильмы, слушать музыку онлайн, скачивать необходимую информацию, общаться с родными через мессенджеры.

В радиус действия нового оборудования попал участок региональной автомагистрали из Маслянино с насыщенным движением, мелкие просёлочные дороги к населённым пунктам, а также база отдыха «Стрелинка». Данные специалистов показывают, что максимальная скорость мобильного интернета здесь составляет до 100 Мбит/с.

«Маслянинский район – отдалённый, но мы выстроили на этой территории достаточно развитую сеть. Компания стремится обеспечить связью даже самые труднодоступные уголки области, там, где это необходимо для повышения эффективности бизнеса и комфорта абонентов. С этой же целью мы участвуем в реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» на территории региона. Суммарно за последние два года мы ввели в эксплуатацию телеком-объекты в 135 малых поселениях. К концу 2025 года число деревень, где появилась наша связь, вырастет еще на несколько десятков», – отметил директор МегаФона в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.