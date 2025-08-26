Андрей Травников накануне Дня знаний вручил ключи от автомобилей многодетным семьям

Семиместные отечественные автомобили «Лада Ларгус» переданы 27 многодетным семьям из 18 муниципальных районов, муниципальных и городских округов Новосибирской области. Были представлены семьи, в которых воспитываются от семи до 15 детей.



Приветствуя участников мероприятия, Андрей Травников напомнил, что такая мера поддержки – предоставление автомобилей семьям, где воспитываются семь и более детей – в Новосибирской области действует уже не первый год: «За это время уже почти 250 семей стали счастливыми обладателями машин. В последние годы мы приобретаем «Ларгусы» АвтоВАЗа, в которых как раз семь мест. Впереди работы ничуть не меньше, примерно такое же количество семей ждут своей очереди. Сегодняшняя церемония отличается тем, что в этом году все закупочные процедуры были сокращены, и у нас есть возможность вручить 27 автомобилей накануне начала нового учебного года. Я думаю, что с первого сентября они будут в ваших семьях очень востребованы. Желаю, чтобы автомобили не простаивали, не ломались и использовались максимально активно для того, чтобы ваши семьи получали новые возможности для развития, для радости, для настроения», – поздравил собравшихся глава региона.



Мероприятие состоялось на площадке перед зданием Государственного концертного зала им. А.М. Каца.



Традиция вручать машины многодетным семьям, в которых воспитываются семь и более детей, появилась по инициативе общественных организаций при поддержке Губернатора и Правительства Новосибирской области в 2012 году.



Сегодня из 43890 многодетных семей, состоящих на учёте в органах социальной защиты населения Новосибирской области, в 497 семьях воспитываются семь и более детей. За эти годы многодетным семьям передавались машины марок «Лада Ларгус», «Лада Калина», «Лада Гранта Куб».



Кроме этого, в 2024 году в рамках традиционной ежегодной церемонии автомобильный транспорт был вручен 5 многодетным семьям, принявшим на воспитание детей из Луганской Народной Республики.