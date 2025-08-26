Девять новых трамваев для Новосибирска будут собраны из белорусских кузовов

Первые два машинокомплекта ожидаются в сентябре и в течение месяца, после сборки, пусконаладки и обкатки, новые вагоны выйдут на линию. Уже известно, что ими будет укомплектован маршрут №13 на правом берегу.

По словам мэра Максима Кудрявцева, за минувший год новосибирский транспорт проделал очень большую работу, например, закупил 258 низкопольных троллейбусов «Горожанин» и пять новых составов метро.

«Серьезно проработали вопрос по обновлению трамвайного парка. В 2024 году на совместном российско-белорусском предприятии «БКМ-Сибирь» модернизировано 20 трамвайных вагонов, все они работают на маршруте № 13. В этом году мы приобретаем ещё девять кузовов белорусского производства, на базе которых будут собраны модернизированные трамваи», – добавил Максим Кудрявцев.

Напомним, первый вагон модели Т-701 был выпущен на линию год назад. От моделей-предшественников он отличается большей комфортностью, улучшенной системой отопления, наличием кондиционера. С появлением обновленных трамваев объём перевозок на маршруте № 13 в расчете на один вагон вырос на 5%. А всего за первое полугодие доля муниципальных пассажирских перевозок по сравнению с первой половиной 2022 года, по данным городского дептранса, увеличилась с 42% до 52% — в том числе благодаря активному обновлению подвижного состава.