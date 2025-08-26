82.76% -1.2
сегодня 09:35
общество

Почти две тонны некачественного молока изъяли в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

С начала года Роспотребнадзор провёл 167 проверок молочной продукции в Новосибирской области, обследовав 198 предприятий.

Известно, что эксперты исследовали почти две тысячи проб, выявив нарушения по микробиологическим и физико-химическим показателям. Из списка некачественной продукции были исключены малиновый пломбир, питьевое молоко и томская сметана жирностью 15%. В них обнаружены отклонения по микробиологическим критериям.

В результате изъяли и забраковали девять партий молочных товаров общим объёмом 1948 кг, чтобы предотвратить их попадание на рынок, пишет портал VN.ru.

Напомним, что новосибирский грибник нашел гигантский дождевик.

