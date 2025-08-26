82.76% -1.2
сегодня 16:50
общество

Гадюку поймал житель Новосибирска неподалеку от Колыванского шоссе

Фото: телеграм-канал АСТ-54 Black

Житель Новосибирска обнаружил и поймал гадюку неподалеку от Колыванского шоссе.

Своей находкой и впечатлениями он поделился в телеграм-канале АСТ-54, описав змею как «страшно красивое» создание.

По словам сибиряка, чешуя рептилии переливалась на солнце множеством земляных оттенков, а ее движения были невероятно отточенными и грациозными. Несмотря на эту завораживающую красоту, в глазах змеи читалась древняя, первобытная сила, от которой учащенно билось сердце.

Пользователи сети, комментируя пост, в свою очередь, выражали смешанные чувства восторга и ужаса от такой встречи.

Напомним, что ранее Сиб.фм писал о случае, когда ядовитая змея укусила двухлетнего ребенка из Новосибирска во время отдыха на Алтае.

Денис Дычаковский
Журналист

