Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело по факту аварийного дома в Новосибирске

Новосибирцы пожаловались на аварийный дом.

Жительница аварийного дома на Старом шоссе в Новосибирске обратилась в приёмную главы СКР с жалобой на неустроенные условия в здании, построенном в 1957 году и признанном аварийным в 2021 году. Известно, что расселение запланировано только на 2030 год.

После чего председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жильцов, так как сейчас дом находится в критическом состоянии. Также местные жители обращались в различные инстанции, однако решения не последовало.

Центральный аппарат будет контролировать исполнение поручения.

Напомним, что в Бердске Новосибирской области автомобиль после ДТП снес троих пешеходов.