Новосибирец получил восемь лет тюрьмы за убийство собутыльника

34-летний житель Новосибирска приговорен к восьми годам колонии строгого режима за убийство собутыльника.

Жестокое преступление было совершено в ночь на 17 декабря 2024 года в одной из квартир Первомайского района. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале управления СК РФ по региону.

Как установили следствие и суд, между мужчиной и его знакомым, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, вспыхнул бытовой конфликт на незначительной почве. В ходе ссоры осужденный, движимый внезапной яростью, нанес потерпевшему множественные удары кулаками по голове, а затем, использовав в качестве орудия преступления стул, добил его. От полученных тяжких телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

В попытке избежать ответственности фигурант дела инсценировал версию о случайной находке. Он уговорил другого собутыльника подтвердить, что они якобы обнаружили потерпевшего уже избитым на улице и лишь перенесли его в квартиру. Однако эта ложная легенда была полностью опровергнута в ходе расследования.

Суд, изучив все доказательства, признал вину подсудимого полностью доказанной и вынес обвинительный приговор.

