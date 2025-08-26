Новосибирских фармацевтов будет штрафовать до 200 тысяч за несообщение о дешевых аналогах лекарств

С 1 сентября вступают в силу новые правила надлежащей аптечной практики, которые вводят значительные штрафы для сотрудников аптек.

Согласно новым нормам, фармацевты и провизоры будут обязаны информировать покупателей о наличии более дешевых аналогов запрашиваемых лекарств.

Как сообщил доцент кафедры медицинского права МГЮА Алексей Кубышкин, за нарушение этих требований работников аптек и иных субъектов розничной торговли лекарственными препаратами могут оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей. Это положение конкретизирует уже закрепленное в законе «Об основах охраны здоровья граждан» право пациентов на полную информацию о доступных лекарственных средствах.

Юрист подчеркнул, что эти изменения направлены на защиту прав граждан на надлежащее лекарственное обеспечение и предотвращают случаи сокрытия информации о более доступных медикаментах. Новые правила требуют от фармацевтических работников предоставлять покупателям исчерпывающие сведения о наличии препаратов с одинаковым действующим веществом, но имеющих более низкую стоимость.

ОБНОВЛЕНО:

Информация о том, что с 1 сентября фармацевтам в России, в том числе и новосибирским, будут угрожать штрафные санкции от 100 до 200 тыс. руб., если они не сообщат покупателю в аптеке о наличии более дешевого аналога или заменителя, не соответствует действительности. В комментарии для издания ТАСС данную новость сообщила директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова. Она заметила, что данная информация не только "некорректна, но и вредна" и вводит людей в заблуждение.