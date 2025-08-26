Новосибирский грибник нашел гигантский дождевик

Под Новосибирском грибник нашёл дождевик весом 1,5 килограмма.

Мужчина признался, что не ожидал такого трофея, занимаясь тихой охотой. Он поделился находкой в социальных сетях и отметил, что никогда раньше не обращал внимания на дождевиков. Грибник также рассказал, что приготовил их с картошкой, что, по его словам, стало настоящим наслаждением.

В соцсетях местные жители также активно делятся своим опытом тихой охотой, они рассказывают о том, что собирают сейчас опят, боровиков и красноголовок. А в Караканском бору можно найти маслята, лисички и рыжики.

