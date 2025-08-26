82.76% -1.2
сегодня 05:00
общество

Новосибирцы показали фото питомцев в День благодарности собаке

Фото: читатели МК в Новосибирске

26 августа во всём мире отмечают трогательный праздник — День благодарности собаке.

Фото Новосибирцы показали фото питомцев в День благодарности собаке 2

Эта дата призвана отдать должное нашим верным четвероногим спутникам, признать их неоценимый вклад в жизнь людей. Об этом пишет издание "МК в Новосибирске".

Фото Новосибирцы показали фото питомцев в День благодарности собаке 3

Собаки демонстрируют не только безграничную преданность, но и оказывают реальную помощь в критических ситуациях: они участвуют в спасательных операциях, несут службу по охране и предоставляют важную эмоциональную поддержку.

Фото Новосибирцы показали фото питомцев в День благодарности собаке 4

Главная традиция этого дня — выразить благодарность своим питомцам за их безусловную любовь и верность.

Фото Новосибирцы показали фото питомцев в День благодарности собаке 5

Праздник также служит важным напоминанием о необходимости ответственно заботиться о животных, обеспечивать их благополучие, здоровье и безопасность.

Фото Новосибирцы показали фото питомцев в День благодарности собаке 6

Новосибирцы активно поддерживают эту добрую инициативу и с большой радостью делятся в социальных сетях снимками своих любимых хвостатых друзей, чтобы присоединиться к всеобщему празднованию.

Денис Дычаковский
Журналист

