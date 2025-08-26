Новосибирцы показали фото питомцев в День благодарности собаке

26 августа во всём мире отмечают трогательный праздник — День благодарности собаке.

Эта дата призвана отдать должное нашим верным четвероногим спутникам, признать их неоценимый вклад в жизнь людей. Об этом пишет издание "МК в Новосибирске".

Собаки демонстрируют не только безграничную преданность, но и оказывают реальную помощь в критических ситуациях: они участвуют в спасательных операциях, несут службу по охране и предоставляют важную эмоциональную поддержку.

Главная традиция этого дня — выразить благодарность своим питомцам за их безусловную любовь и верность.

Праздник также служит важным напоминанием о необходимости ответственно заботиться о животных, обеспечивать их благополучие, здоровье и безопасность.

Новосибирцы активно поддерживают эту добрую инициативу и с большой радостью делятся в социальных сетях снимками своих любимых хвостатых друзей, чтобы присоединиться к всеобщему празднованию.