Обвиняемого в убийстве 24-летней давности арестовали в Новосибирской области

В Новосибирской области местному жителю предъявили обвинение в убийстве, произошедшем 24 года назад. Суд отправил его под домашний арест до 21 октября.

Дело было возбуждено в 2001 году, когда пропал житель Тогучина. Ранее оно было прекращено из-за недостатка доказательств, но в ходе нового расследования было установлено, что 31 октября новосибирец вместе с другом убили потерпевшего и сожгли его тело в печи. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

