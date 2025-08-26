82.76% -1.2
сегодня 15:17
проиcшествия

Обвиняемого в убийстве 24-летней давности арестовали в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

В регионе арестовали обвиняемого в убийстве, которое произошло 24 года назад.

В Новосибирской области местному жителю предъявили обвинение в убийстве, произошедшем 24 года назад. Суд отправил его под домашний арест до 21 октября.

Дело было возбуждено в 2001 году, когда пропал житель Тогучина. Ранее оно было прекращено из-за недостатка доказательств, но в ходе нового расследования было установлено, что 31 октября новосибирец вместе с другом убили потерпевшего и сожгли его тело в печи. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Напомним, что в Новосибирске в аварии с автобусом погиб водитель.

Валерия Митрохина
Журналист

