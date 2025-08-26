Порно, грабеж, вымогательство: за что осуждали кандидатов в депутаты из Новосибирской области

Сиб.фм продолжает серию обзоров участников избирательной кампании. Сегодня издание выяснило, сколько кандидатов в депутаты горсовета и Заксобрания имеют судимость – всего их оказалось тринадцать человек, двое из которых в итоге сошли с предвыборной гонки.

Статьи, по которым были осуждены наши кандидаты, достаточно разнообразные – там есть как злостные нарушения ДТП, так и грабеж и вымогательство. Нашлась даже такая экзотика, как изготовление порнографических материалов.

Отметим также, что у всех без исключения судимость на текущий момент либо погашена (за истечением времени), либо снята (по решению суда).

Самой популярной статьей стала 264-я, куда попадают нарушения ПДД с серьезными последствиями, выходящими за рамки административной ответственности. Также один из кандидатов от «Партии Пенсионеров» был осужден еще в советское время за такую редкую в наше время статью, как изготовление и распространение порнографии.

Один из кандидатов в молодые годы был судим дважды – Олег Сметанин, получивший первую судимость за умышленное менее тяжкое телесное повреждение (ч.1 ст.109 УК РСФСР), а вторую – за хулиганство (ч.3 ст.206 УК РСФСР). По первому делу судимость была погашена в 1981 году, по второму – в 1989-м.

