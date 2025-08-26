82.76% -1.2
Сайт мэрии Новосибирска перестал принимать обращения жителей

На сайте мэрии Новосибирска вышел из строя сервис приема обращений жителей через Госуслуги. Технические неполадки длятся не менее суток. Внимание Сиб.фм на этот факт 26 августа обратил новосибирский общественник Михаил Рязанцев.

«С марта на сайте мэрии ввели прием обращений только через учётку Госуслуг. С вчерашнего дня система перестала работать. Выдает ошибку при авторизации. Обращение, жалобу в мэрию в электронной форме отправить невозможно», ­— сказал Рязанцев.

В пресс-службе мэрии Новосибирска заявили Сиб.фм, что им о техническом сбое известно.

«Более подробную информацию о причинах сбоя и сроках его устранения мы предоставим по письменному запросу,» — уточнили в мэрии. Редакция такой запрос направила.

Ранее технический сбой помешал выдаче путёвок в детские сады Бердска.

