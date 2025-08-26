82.76% -1.2
сегодня 09:50
общество

Самолет S7 Airlines из Новосибирска избежал опасного сближения в Москве

Фото: Сиб.фм

Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines, следовавший по маршруту Новосибирск — Санкт-Петербург, был перенаправлен в московский аэропорт Домодедово из-за ограничений на прием воздушных судов в петербургском аэропорту Пулково.

При заходе на посадку в столичном аэропорту произошло опасное сближение с другим самолетом.

По информации телеграм-канала «Авиаторщина», диспетчерская ошибка привела к нарушению горизонтального интервала между бортами. Лайнер S7 Airlines оказался выпущен навстречу Boeing авиакомпании Somon Air из Душанбе, который заходил на посадку на ту же взлетно-посадочную полосу.

Сообщается, что диспетчер своевременно обнаружил ошибку и отдал команду экипажу S7 Airlines взять курс правее. В результате минимальное расстояние между самолетами составило четыре километра при установленной норме в пять километров.

Эксперты отмечают, что подобное нарушение интервала при неблагоприятном развитии событий могло создать угрозу безопасности пассажиров и экипажей обоих воздушных судов.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске проверят инцидент с самолетом авиакомпании «Сибирь».

0
Кристина Уколова
Журналист

