сегодня 15:36
общество

Шесть объектов культурного наследия Новосибирской области включены в программу реставрации

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области шесть архитектурных памятников включены в федеральную программу реставрации с льготным кредитованием.

Как сообщает портал infopro54, в числе объектов — исторические здания в Сузуне, Колыванском районе и Новосибирске, включая школу архитектора Крячкова, построенную в 1912 году.

Программа, запущенная в конце 2024 года, предлагает кредиты под 9% годовых на реставрацию памятников. Однако эксперты сомневаются в привлекательности таких проектов для бизнеса, отмечая высокие затраты на работы, которые требуют специальных материалов и строгих норм.

Некоторые из включённых объектов давно находятся в заброшенном состоянии.

Валерия Митрохина
Журналист

