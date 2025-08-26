Стал известен подрядчик для реконструкции НМИЦ им. Е.Н. Мешалкина в Новосибирске

В Новосибирске выбрали нового подрядчика для реконструкции НМИЦ им. Е.Н. Мешалкина.

Подрядчиком для реконструкции второй очереди НМИЦ им. Е.Н. Мешалкина стала компания ООО ПКФ «Агросервис» — контракт на 848,8 млн рублей был заключен с организацией, предложившей наибольшую стоимость.

Уточняется, что компания принадлежит Сергею Григорьеву, осужденному за хищение средств, выделенных на строительство казармы военного института. Работы планируется завершить до 31 марта 2027 года. Проект включает обновление существующих объектов и строительство новых.

Напомним, что за 4,3 млн рублей продали Mercedes осужденного хирурга в Новосибирске.