сегодня
26 августа, 12:28
пробки
5/10
погода
+19°C
курсы валют
usd 80.68 | eur 94.46
сегодня
26 августа, 12:28
пробки
5/10
погода
+19°C
курсы валют
usd 80.68 | eur 94.46
сегодня 09:18
общество

Стали известны самые востребованные специальности учителей в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске назвали самые востребованные специальности учителей в школах.

В Министерстве образования Новосибирской области сообщили, что наибольший дефицит учителей ощущается в таких специальностях как математика, русский язык и литература, иностранные языки и начальные классы. Об этом передает портал Om1 Новосибирск.

Также известно, что на начало 2025-2026 учебного года количество вакансий учителей в регионе не превышает 4% от общего числа педагогов.

Ранее Сиб.фм писал, что с 1 сентября в школах Новосибирска начнут действовать новые правила.

0
Валерия Митрохина
Журналист

