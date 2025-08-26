Стали известны самые востребованные специальности учителей в Новосибирске

В Новосибирске назвали самые востребованные специальности учителей в школах.

В Министерстве образования Новосибирской области сообщили, что наибольший дефицит учителей ощущается в таких специальностях как математика, русский язык и литература, иностранные языки и начальные классы. Об этом передает портал Om1 Новосибирск.

Также известно, что на начало 2025-2026 учебного года количество вакансий учителей в регионе не превышает 4% от общего числа педагогов.

