Студенткам Новосибирской области увеличат пособие по беременности и родам

С 1 сентября 2025 года в России, включая Новосибирскую область, повышается размер пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения.

Как сообщил управляющий Отделением СФР по Новосибирской области Александр Терепа, право на выплату имеют все студентки очных отделений — от колледжей до университетов, независимо от формы обучения (бюджетной или платной).

Новый размер пособия составит 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания. Для Новосибирской области это означает выплату в размере 88,4 тысячи рублей за полные 140 дней отпуска по беременности и родам.

Важным нововведением стала упрощенная процедура оформления. По словам Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области Елены Зерняевой, теперь студенткам не нужно обращаться за пособием через учебное заведение — подать заявление можно через портал госуслуг, лично в МФЦ или клиентской службе Отделения СФР.

Молодые мамы могут подать заявление в течение 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. Для этого потребуется справка из медицинского учреждения о периоде нетрудоспособности и справка из учебного заведения, подтверждающая очную форму обучения и то, что пособие ранее не выплачивалось. Выплата производится единовременно за весь период отпуска в течение 5 рабочих дней после принятия положительного решения.

