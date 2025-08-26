82.76% -1.2
вчера 22:27
общество

Свыше 35 миллионов сеянцев выращено в НСО за шесть лет восстановления лесов

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области начался ежегодный сезон заготовки семян хвойных деревьев.

Собранный материал будет направлен на искусственное восстановление лесов и формирование страхового фонда семян.

Работы по сбору шишек развернуты на всех лесных территориях региона, за исключением специализированных семенных плантаций. В кампании участвуют подведомственные министерству природных ресурсов организации и арендаторы лесных участков.

Как отметил министр природных ресурсов региона Евгений Шестернин, в 2025 году планируется восстановить почти 3,7 тысячи гектаров леса. Из этого объема 805 гектаров будут засажены искусственно с использованием собранных семян, часть из которых обладает улучшенными генетическими свойствами.

За последние шесть лет в области было выращено более 35 миллионов сеянцев, а объем запаса семян в рамках государственной программы превысил 12,5 тонн. По мнению специалистов, сбор шишек представляет собой ключевой этап, который обеспечивает регион необходимым посадочным материалом для создания новых лесов.

Ранее Сиб.фм писал о том, что все лесные возгорания в НСО в 2025 году потушены в первые сутки.

0
Денис Дычаковский
Журналист

