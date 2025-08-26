В Красноярске задержали школьницу по подозрению в подготовке теракта на ж/д путях

В Красноярске правоохранительные органы задержали несовершеннолетнюю школьницу по подозрению в подготовке теракта.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт (часть 3 статьи 30 и часть 1 статьи 205 Уголовного кодекса РФ). Об этом пишет издание "МК в Красноярске".

По информации следствия, инцидент произошел 6 августа 2025 года. Подозреваемая, действуя за денежное вознаграждение, пыталась совершить поджог объекта железнодорожной инфраструктуры.

Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, полностью реализовать свой замысел ей не удалось по независящим от нее обстоятельствам. Благодаря оперативным мерам возгорание было предотвращено. На допросе задержанная пояснила, что рассматривала свои действия не как теракт, а как «порчу имущества по заказу».

