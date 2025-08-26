82.76% -1.2
сегодня 10:31
проиcшествия

В лесах Новосибирской области потерялись семь человек

Фото: Сиб.фм

За прошедшую неделю в Новосибирской области зафиксированы семь случаев исчезновения людей в лесу.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, поиски проводились в различных районах региона, включая Новосибирский, Мошковский, Куйбышевский, Чановский и Черепановский.

Все потерявшиеся были людьми в возрасте от 50 до 70 лет, и каждый из них отправился в лес один. Из семи случаев только один человек смог выбраться самостоятельно, а один трагически погиб.

В связи с чем специалисты напоминают о мерах безопасности в лесу: следует своевременно сообщать близким о походе; заранее проверять прогноз погоды; одевать яркую одежду со светоотражателями; заранее зарядить телефон перед походом.

Напомним, что в Новосибирской области ожидается жара и солнце.

0
Валерия Митрохина
Журналист

