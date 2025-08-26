В лесах Новосибирской области потерялись семь человек

За прошедшую неделю в Новосибирской области зафиксированы семь случаев исчезновения людей в лесу.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, поиски проводились в различных районах региона, включая Новосибирский, Мошковский, Куйбышевский, Чановский и Черепановский.

Все потерявшиеся были людьми в возрасте от 50 до 70 лет, и каждый из них отправился в лес один. Из семи случаев только один человек смог выбраться самостоятельно, а один трагически погиб.

В связи с чем специалисты напоминают о мерах безопасности в лесу: следует своевременно сообщать близким о походе; заранее проверять прогноз погоды; одевать яркую одежду со светоотражателями; заранее зарядить телефон перед походом.

