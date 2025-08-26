В Новосибирске откроют приют на 128 животных до конца 2025 года

К концу 2025 года на улице Малыгина в Новосибирске планируется ввести в эксплуатацию новый муниципальный приют для бездомных животных.

Объект будет рассчитан на одновременное содержание 128 собак и кошек, отловленных на городских улицах.

На сегодняшний день в регионе уже функционирует 18 организаций, занимающихся содержанием безнадзорных животных. Власти также рассматривают возможность создания государственного приюта путем реконструкции пустующих зданий, что позволит увеличить мощности для помощи бездомным питомцам.

Финансирование этой сферы значительно возросло: в 2025 году из областного бюджета на уход и содержание животных выделено более 128 миллионов рублей. Эта сумма превышает прошлогодние показатели в 3, 5 раза.

По информации заместителя начальника управления ветеринарии Новосибирской области Владимира Гоппе, только за первые шесть месяцев текущего года в регионе было отловлено 962 бездомных животных.

Ранее Сиб.фм писал о том, что писали о том, что в столице Сибири строится приют для агрессивных собак на 128 мест